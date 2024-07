Osta ära! Marilyn Kerro pani suure maasturi krõbeda hinnaga müüki

Tegemist on nelikveolise 2022. aasta Toyota Highlanderi maasturiga, mille läbisõit on 27 000 kilomeetrit. Auto24.ee kuulutuses on öeldud, et hind küündib krõbeda 54 000 euroni. Autol on automaatkäigukast ja see on musta värvi.

Marilyni autol on 2,5liitrine mootor, millel võimsust 140 kilovatti. Auto omanikuks on Eestis registreerimise hetkest alates olnud ainult Marilyn, seega on auto tema valduses olnud kaks aastat. Auto on esimest korda registreeritud 2022. aasta augustis.

Juunis on Marilyni auto osalenud Rakveres avariis. Tegemist oli kindlustusjuhtumiga, mille süü langes teisele osalisele, kes sõitis Audi A4ga.

Kuna auto on olnud vaid ühe omaniku käsutuses ja on uus, ei leidu avalikes andmetes selle kohta rohkem infot.

Eelmise aasta jaanuaris teatas Marilyn Kerro sotsiaalmeedias, et on kätte saanud oma juhiloa. Enne 2022. aasta jõulupühi Paides sõidueksamil läbi kukkunud selgeltnägija Marilyn Kerro (34) andis 2023. aasta jaanuaris sotsiaalmeedia vahendusel teada, et juhiluba on tal nüüd olemas. „Ja ongi kätte jõudnud see tore päev! Tehtud!“ kirjutas Kerro vahtralehemärgist tehtud foto juurde.