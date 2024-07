Pudelisse pissimine ja maha sülitamine: Elton John käitus Prantsusmaa butiigipoes tõelise mölakana

Kingapoe omanik, 22-aastane Liibanoni ettevõtja Ryan Sukker rääkis portaalile Tmz, et Elton John tuli esmaspäeval tema poodi koos oma kahe teismelise poja ja turvameestega ning küsis kõigepealt, kas seal on tualett.

Eitav vastus staari ei morjendanud, ta palus oma turvamehelt plastpudeli, pööras ümber ja urineeris pudelisse.

„Ta pööras küll ümber, kuid oli otse meie ees. Õnneks kedagi teist poes ei olnud. Vedelik hakkas üle ajama, nii et ihukaitsja läks selle kuivatamiseks rätikut tooma, kuid see jättis põrandale siiski jälje,“ rääkis poe omanik, kes oli üsna nördinud ja tahtis Eltoni välja visata. „Ma ei teadnud, kes ta on, aga sain aru, et minu poes on suur staar, arvestades temaga kaasas olevaid turvamehi.“

Elton tutvustas end Sukkerile ja too sai guugeldades teada, et tegu on tõelise maailmatähega.

Kohtumine muutus pärast staari põiekergendust paremaks. Elton jutustas Sukkerile, et käis äsja poegadega Travis Scotti kontserdil ja nad elavad suviti Nice’is.

Seejärel kulutas Elton John oma poegade eksklusiivsetele Jordani tossudele 850 eurot. Elton maksis tossude eest ja kiitis poe välimust.

Pärast Eltoni lahkumist helistas poeomanik oma emale, et juhtunust rääkida. „Ma oleksin nutnud, kui oleksin saanud Elton Johniga kohtuda,“ ütles ema pojale.

Elton Hercules John (sünninimega Reginald Kenneth Dwight, sündinud märtsis 1947) on inglise pop- ja rokklaulja, helilooja ja pianist. Tema albumeid on müüdud üle 450 miljoni ja ta on üks kõigi aegade menukamaid muusikuid.