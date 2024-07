KLÕPS | Keit Pentus-Rosimannus valmistub teise lapse sünniks: mõni päev on praeguses faasis juba keerukam

„Viimaseid päevi kolmekesi!“ märkis Pentus-Rosimannus Instagramis rõõmsameelselt. „Elevust jagub ja nagu üks korralik kaheaastane ikka, hoolitseb Iti Loretta selle eest, et kodune programm ei muutuks üksluiseks ja emme-issi püsiksid heas toonuses,“ jätkas ta, viidates oma tütrele.

Pentus-Rosimannus tunnistas, et raseduse lõpp ei ole meelakkumine. „Mõni päev on praeguses faasis juba keerukam. Iga füüsiline pingutus - no näiteks maast mingite hädavajalike riiete korjamine või jalgratta järel sörkimine - võtab üheksanda ootusekuu lõpuks vähemalt kaks korda rohkem aega,“ tõi ta näite. „Aga suurema osa ajast olen igasuguste reservatsioonideta lihtsalt elule lõpmatult tänulik.“