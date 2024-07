Näitleja George Clooney ei toeta enam Bidenit: lahingut aja vastu ta võita ei suuda

Clooney nendib värskes arvamusloos USA meediale, et pikaajalise demokraadina on ta uhke selle üle, mille eest tema erakond seisab ja mille eest ta ise seisab. Clooney on olnud aktiivne Bideni kampaania toetaja aastaid.

„Ma usun temasse: tema isiksusse ja moraali. Viimase nelja aasta jooksul on ta võitnud palju lahinguid, millega ta on silmitsi seisma pidanud,“ räägib näitleja Bidenist arvamusartiklis. „Aga lahingut aja vastu ta võita ei suuda.“

Bideni tervis ja kõrge vanus on olnud eriti teravalt luubi all alates juunist, mil ta valimisdebatti Donald Trumpiga pidas. Debati ajal oli Biden hädas lausete vormistamisega ja ta näis üleüldiselt väga eemalolev.

Clooney sõnul on tal olnud raske tunnistada, et Biden on aastatega muutunud. „See ei ole enam seesama Joe Biden, keda ma teadsin 2010. aastal,“ lausus ta. „Asi on puhtalt vanuses, mitte milleski muus. Me ei võida selle presidendiga novembris valimisi.“

Näitleja juhib tähelepanu ka sellele, et kuigi Bideni asendamine teise kandidaadiga võib osutuda segadusttekitavaks protsessiks, on see vajalik.