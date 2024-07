Televaatajad imestavad: Tall Ships Races saab ETV saadetes palju kajastust. ERR: meie saadetesse ei saa teemasid osta

Nädala alguses pöördusid Kroonika poole televaatajad, kes väljendasid imestust, et merepeo The Tall Ships Races Tallinnas toimuvad üritused on saanud ETV saadetes palju kajastust. Küll kajastati The Tall Ships Racesit suurelt saates „Ringvaade suvel“, küll mainiti üritust eri päevade „Aktuaalses kaameras“.