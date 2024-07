VIDEO | Kes keda? Kristen Michal enda ja Kaja Kallase tennisematšist: selle spordiala puhul veaksin kihla enda peale

Kristen Michal räägib Kroonikale antud videointervjuus, et tennis on tema jaoks üks kõige meelsamini harrastatav spordiala. „Eriti suvel on tennis väga äge,“ ütleb ta.

Küsimusele, kui sportlik Michali perekond on, vastab peaministrikandidaat: „Kahtlustan, et lapsed mind selgelt ületavad. Nad käivad tihedamini jõusaalis ja varem mängisid tennist ning käsipalli. Eks loodan, et nad mind tulevikus järjest rohkem ületavad,“ sõnab Michal.

Kui Kaja Kallas kutsuks Michali tennisematšile, siis kes kellele pähe teeks? Michal vastab: „Arvan, et Kaja vist on tennist mänginud paar aastat. Mina veidi kauem. Ma ütleks nii, et selle tõttu on mul eelis, aga arvestades Kaja sellist nõtkust ja head tausta – ta on rahvatantsu ja spordiga palju tegelenud. Tal oleksid ka väga head šansid. Kui peaksin kihla vedama, siis selle spordiala puhul veaksin kihla enda peale,“ räägib Michal, kerge naeratus suul.

