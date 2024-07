Jõulise rokinaise kuvandiga Laura Prits: ma võin olla ka tõeline pehmo

„Kui ma laval võin rokkida ja kanda trikood ning võrksukki, siis tavaelus olen ma suhteliselt tagasihoidlik inimene,“ avaldab Ziggy Wild’i laulja Laura Prits. Enda sõnul võib ta olla üllatuslikult ka täielik pehmo, kuid artistina flirdib ta jõulise rokinaise kuvandiga kindlasti väga julgelt. „See on ilmselt mingi julgus, mis on teatud ajaga tekkinud. Olen esinenud ka nii, et president on esireas ja ma laval karjun ning olen põlvili. Ma olen aina rohkem iseendaks saanud ja mingite asjadega rahu teinud, kuid seda iga eneseületuse arvelt,“ tõdeb laulja.

Ühtlasi tegi ta taskuhäälingus juttu kiusamisest, mida ta on elu jooksul ka ise kogenud. „Kui keegi tänaval näitab näpuga ja pildistab, siis hea on vastata sellega, et poseerid ja ütled talle, et saada see pilt pärast mulle ka. Ehk pöörad ebameeldiva olukorra naljakas ja ei võta seda kui solvangut,“ räägib Laura, kes oma soengu tõttu peab tihti taluma teiste poolt tekitatud ebamugavaid olukordi.