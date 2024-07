VIDEO | Tabatud! Alla Pugatšovat märgati jalutuskäigul Lätis

Internetti on paisatud videoklipike, kus on näha, kuidas Pugatšova koos tundmatu mehe ja lastega mööda Jurmala linna kesktänavaid jalutab. 75-aastase primadonna abikaasat Maksim Galkinit videos näha pole.

Värske uudis Pugatšova kolimisest on lätlased sotsiaalmeedias kihama pannud, vahendas Läti meedia. „Kas meil on vaja neid Vene sümboleid? Minul ei ole neid siia vaja,“ arvas üks lätlane platvormil X. Teine lätlane nõustus, et Pugatšova kolimine Lätti tähendab justkui seda, et Lätti luuakse „uut Venemaad“.