FOTOD | Milline luksus! Kätlin Maran otsib oma kesklinna uhkesse korterisse üürnikku

Viiekorruselises korterelamus asuv luksuskorter, kus on ruumi 141,6 ruutmeetrit, kuulub Kätlin Maranile juba aastast 1996. See asub suurejoonelise arhitektuuriga hoone viimasel korrusel ning laiub kahel tasapinnal. Hoone on ehitatud aastal 1925 Eesti Panga ametnike elumajaks. Nii nagu Kätlin Maran oma üürikuulutuses teada annab, on kortermajas olenemata selle väärikast vanusest tagatud tervislik ja meeldiv sisekliima ning suursugusust lisavad sõjaeelsetele korteritele iseloomulikud kõrged laed, paksud seinad ning kahe poolega sise­uksed.