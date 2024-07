Eestlaste üks lemmikumaid raadiohääli Maris Kõrvits: igasugune imal romantika ei ole minu jaoks!

Maris Kõrvits (45) muigab õrnalt, kui ütleb: „See on irooniline – mul on suur pere, aga kõige rohkem armastan vaikust ja omaette olemist. Seda juba lapsest saati. Mulle meeldib üksi uitamine, mõtetega žongleerimine.“

Maris on nelja lapse ema. Täiskasvanud poeg Oscar Robin (24) on tal esimesest abielust. Suhtest nüüdse abikaasa, räppar Henry Kõrvitsa (49) ehk Genkaga on sündinud Tuule Teele (14), Karl Villem (7) ja Georg Aksel (5).