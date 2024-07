Mis juhtus? Ansambel The Swingers tühistas ootamatul põhjusel suvetuuri kaks viimast kontserti

The Swingers teatab, et kontserdid on tühistatud 11. juulil Jaanihanso siidrivabrikus ja 12. juulil Vihula mõisas. „On selgunud ebameeldiv tõsiasi, et ka suvel levivad väga ebameeldivad viirused ning et need levivad väga edukalt ka ühises tuuribussis, mistõttu on pool meie ansamblist rivist väljas,“ annab ansambel Facebookis teada.