Kallis armastus! Selgus, kui palju raha kulutavad Taylor Swift ja tema peika suhte hoidmiseks

Maailma üks suurimaid superstaare ja NFLi jalgpallur (mõlemad 34) leidsid teineteist 2023. aasta suvel ning koheselt võitsid nad miljonite fännide südamed. Kuigi Swifti ja Kelce individuaalsed graafikud on väga tihedalt täis erinevaid kohustusi, siis on nad leidnud aega ka teineteise jaoks. Kuna Swift on juba poolteist aastat tuuritanud mööda maailma ringi ning nende suhe on elanud üle ka Kelce NFLi hooaja, tähendab see, et teineteise nägemiseks on kulutatud miljoneid USA dollareid.

Daily Maili allikad on arvutanud välja, et superstaari ja jalgpalluri suhe läheb neile iga päev maksma umbes 100 000 dollarit.

„Taylorist ja Travisest on saanud miljonäridest maailmakodanikud ning nende pöörased kulutused on tavainimestele lausa mõeldamatud,“ tõdeb üks allikas. „Nende käsutuses on mitmed ihukaitsjad, eralennukid, luksuslikud hotellitoad ning nad on mõlemad tuntud romantiliste žestide poolest. Kõik see teeb neist kindlasti kõige kulukama paari terves maailmas.“

Paar on veetnud suurema osa suve esimesest poolest Euroopas, kuna Kansas City Chiefside jaoks mängiv jalgpallur liitus oma popstaarist tüdruksõbraga mitmes The Eras Touri peatumispaigas. Näiteks nähti sportlast Londonis, Dublinis ja Amsterdamis. Samal ajal on ta käinud korduvalt ka USAs ning täitnud meelelahutusega seotud töökohustusi mitmes suurlinnas.

Kuid Travis pole ainus suhte osapool, kes on teinud plaane oma armastatud töö järgi. Näiteks külastas Taylor Super Bowli võiduga lõppenud hooajal 13 Chiefsi mängu. Palju kajastust sai fakt, et popstaar lendas tööpäevaks eralennukiga Tokyost Las Vegasesse ning tagasi, et näha, kuidas tema jalgpallurist peika hooaja tähtsaima karika peakohale tõstis.

„Alates nende kohtumisest on nad mõlemad kulutanud eralennukitele üle miljoni dollari. Taylor teeb kõik selleks, et Travis tunneks end mugavalt ning on lasknud oma eralennuki täita peigmehe lemmiksöökide ja -jookidega. Taylor tahab, et Travis oleks õnnelik ja rahul,“ paljastas allikas. Turvamehi pidi paari olema umbes 20 ringis ning nad kõik teenivad üle tuhande USA dollari päevas.