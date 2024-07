FOTOD | Harva avalikkuse ees figureeriv Mart Laar nautis Noblessnerisse jõudnud merepidu

Mart Laari tabas insult 2012. aastal talvel. „Ma pole kunagi haige olnud ning alles nüüd mõistsin, et inimese elu sõltub ka teistest. Mu eluvaade on nüüd alandlikum. Palju alandlikum. Kui saan kellelegi nõuga abiks olla, on ka hästi. Kõrged ametikohad pole nii olulised,“ rääkis Laar sama aasta sügisel Delfile.

„Õnneks olin sõprade ja naise juures insuldi saamise hetkel, arstid said hakata minuga kiirelt askeldama. Muidu oleks võinud asi veel tunduvalt hullemaks minna, sest kiirus on selles asjas oluline,“ meenutas ta toona.

Tänavu veebruaris andis ta intervjuu Naistelehele, kus ta toonitas, et on tänulik oma sõpradele aga eelkõige perele, kes teda raskest ajast on läbi aidanud. „Perel on erakordselt suur roll minu taastumisel haigusest, mis mu peaaegu teise ilma viis. Ainult tänu neile saan praegu olla nii kõbus ja rahulolev,“ lausus ta.