Vahva valik! 5Miinuse Lancelot paljastas äsja sündinud poja nime

Sel nädalal külastas Lancelot, kelle kodanikunimeks on Priit Tomson, koos kamraadi Kohvriga Retro FMi eetrit, kus ta oma uuest pereliikmest pikemalt rääkis. Selgus, et poisslapsele pandi nimeks Juss ning värsketel vanematel oli selliseks valikuks ka kindel põhjus. Peale selle, et tegemist on nunnu nimega, siis arvatakse, et sellega käib kaasas ka hea maine.

„Kas sa tead mõnda Jussi, kellest on kasvanud halb inimene? Jussid on alati sellised lõbusad, teevad nalja ja on sõbralikud,“ selgitas värske isa põhjust, miks just selline valik tehti.

Samas intervjuus tunnistas Kohver, et tema arvates oleks antud poisslaps võinud nimeks saada hoopis Raivo. „See väike inimene on Raivo ja jääb ka Raivoks! Beebi Raivo!“ teatas Kohver raadioeetris. Põhjus, miks Juss ei pidavat sobima, on lihtne - nimelt arvab värske onu, et Raivot pole lihtne norida, kuid Juss riimub nii mõnegi sõnaga, millega saab uut ilmakodanikku norida.