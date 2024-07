FOTO | Pulmakleidis auhinnagalale? Meghan Markle’i kleit tekitas segadust

On levimas spekulatsioonid, et Meghan proovis pulmakleidile sarnaneva riietusega võtta ära tähelepanu oma abikaasa Harry pealt, kes ESPY galal sai Pat Tillmani nimelise auhinna. Otsus, et prints kuulsa auhinna laureaadiks valiti, on tekitanud palju kõmu, sest kunagise NFLi mängija ja hiljem oma elu sõjaväele pühendanud Tillmani ema polnud nõus sellega, et tema varalahkunud poja nimeline auhind antakse Harryle. Tillmani ema arvates on prints liialt inimesi polariseeriv isik ning prestiiže auhinna oleks võinud saada keegi, kes pigem ühendab inimesi.