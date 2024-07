KUULA | „Mulle on õpetatud, et kui sind lüüakse, siis löö kümme korda vastu.“ Räpparite kahurvägi KiROT, Genka, nublu ja pluuto andsid välja uue singli „INSTITUUDIAUTO“

KiROT on uuele singlile „INSTITUUDIAUTO“ kaasanud tõelise eesti räpi kahurväe - singlil löövad kaasa Genka, nublu ja pluuto. Lugu räägib sotsiaalmeedia ja uudisartiklite kommentaariumitest, kus aina enam kohtab negatiivseid, lahmivaid ja ründavaid sõnumeid, tihtipeale teemadel, millest antud artiklis või postituses juttugi pole. Internet on justkui ajuvabade negatiivsete bottide poolt üle võetud - kuid kõige selle taga on ju inimesed. „Igale poole ei ole vaja oma nina pista, vahepeal on targem mitte midagi öelda“ võtab loo sisu kokku KiROT.

„INSTITUUDIAUTO“ instrumentaali küpsetas ja loo produtseeris läti produtsent NiklāvZ eelmise dekaadi alguses. Artistiga on KiROT ka varasemalt koostööd teinud. KiROTi sügisel ilmunud kolmanda albumi „Keset Tormi“ peal olnud 19 loost olid 10 just tema produtseeritud. „Eesti-Läti koostöö hakkab alles hoogu koguma ning oodata on lisa…“ mainib KiROT salakavalalt.

Värske lugu sündis aga algsel kujul pluuto ja KiROTi poolt 2023. aasta alguses ühise öise sessiooni ajal kella kolme paiku. KiROT avastas demo uuesti ligi aasta hiljem, 2024 aasta jaanuaris, kuhu leidsid oma väärilise koha legendid Genka ja nublu. Kogu loo valmimise protsess toimus Tallinnas KiROTi kodustuudios, Blind Sound Stuudios.

„INSTITUUDIAUTOLE“ valmis koostöös Hindrek Maasikuga muusikavideo. Video käigus otsitakse ning püütakse A-rühma stiilis masinaga hüsteerilisi „internetitrolle“, eesmärgiga nad õigeks pöörata ja negatiivse sisu asemel positiivset sisu tootma panna. Video lõpuks see ka õnnestub - negatiivsed trollid leiavad valgustatuse ja tekib lootus ilusamale maailmale.