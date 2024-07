VIDEO | „Me tegelikult elamegi ühe korra. Raha tuleb ja raha läheb.“ Kui palju on varunud Beach Grindi külastajad festivaliks raha?

"Maksimum 200 eurot õhtu kohta,“ sõnas üks neiu, kes festivali tänavu külastab. Tema sõbrannad nõustusid ning lisasid, et üle 300 euro ei tohiks õhtu jooksul kulutada. Raha kulub neil „igasugusele tühjale-tähjale“, ka veele. „Hinnad on suhteliselt krõbedad,“ lisasid nad. „Me tegelikult elamegi ühe korra. Raha tuleb ja raha läheb - sellepärast me ju tööl ka käime, et raha tuleks ja siis tuleme sellisele festivalile, et raha ka sinna läheks. Aga me üritame ka kodus pre-game’ida (eelmägu teha - toim) ja siis alale minna,“ selgitas külastaja.