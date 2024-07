VIDEO | Täna õhtul Beach Grindil esinev Mikael Gabriel ei tea, kuhu kadus tema lavapartner nublu: teda ei olnud soundcheck’is

Soome räppar Mikael Gabriel tõdes Kroonikale antud videointervjuus, et viibib Pärnus esimest korda. „Armastan Pärnut! Siin on väga ilus,“ ütleb Mikael, kes saabus suvepealinna viis tundi tagasi.

Juba mõne tunnikese pärast esineb Mikael Gabriel koos nubluga Beach Grindil. Videointervjuu käigus selgus, et Mikaelil pole õrna aimugi, kus tema lavapartner parasjagu viibib. „Teda ei olnud soundcheck’is. Ta võib-olla Tallinnas,“ arvab Mikael, kes loodab, et nublu on juba teel suvepealinna.