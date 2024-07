Beach Grindi esimene päev algas võimsalt ning festivalikülastajatest oli selgelt näha, et nad olid festivali pikalt oodanud. Noored on kenasti vastu pidanud ja erilisi väsimusmärke pole näidanud. Beach Grindi teine päev on täies hoos ning väsimatu Pärnu rahvas on valmis jälle pidutsema öö läbi! Vaata lähemalt videost!