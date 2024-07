„Lubame, et toetame, hoiame seda Eesti kõige lapsesõbralikumat linna ja teeme kõik endast sõltuva, et siin oleks kõigil veel parem ja mõnusam elada. Kallis Viljandi, loodan et hoiad ja toetad ka meie peret samamoodi, et saaksime seda linna uhkusega oma koduks nimetada,“ kirjutas Jesper lõpetuseks.