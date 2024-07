KLÕPSUD ja VIDEO | Leedus skandaali sattunud Oliver Tree sai Pärnus Beach Grindil siiski esineda

Internetis koomilise imago, rabavate videote ja muusikaliste eksperimentidega tuntust kogunud Ameerika artist Oliver Tree esineb septembris Kasahstanis toimuval festivalil, mille suursponsoriks on Venemaa ettevõte Yandex. Samal festivalil pidanuks esinema ka Briti rokkbänd Editors, kuid nemad on Yandexi festivalil osalemise nüüdseks tühistanud. Brittide sõnul tehtigi selline otsus pärast seda, kui nad avastasid, kes on ürituse peasponsor.