„Rannamajast“ tuntuks saanud sisulooja Ada Nelke: see peaks just heameelt tekitama, et minu generatsioon on leidnud uusi raha teenimise viise

Kõige raskem asi sisuloojaks olemise juures on... vast enda graafikute/tööülesannete järje pidamine. Kahjuks ka inimesed, kes ei mõista, et sisuloomine ei ole vaid pildistamine ja filmimine, teevad töö mõneti raskeks. Sisuloome on planeerimine, töötlemine, strateegiate planeerimine, sadadele e-mailidele vastamine ja tulemuste analüüsimine.