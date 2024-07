Suri „Beverly Hills, 90210“ staarnäitleja Shannen Doherty

1990. aastate hittsarjas „Beverly Hills, 90210“ Brenda Walshi kehastanud Dohertyl diagnoositi rinnavähk 2015. aastal. Kaks aastat hiljem teatas näitleja, et tema rinnavähk on taandumas, kuid 2020. aastal naasis kuri haigus IV staadiumis ning eelmisel suvel selgus, et vähk on jõudnud juba Doherty ajju.