Vaid 53-aastaselt surnud „90210“ staar andis lähedastele täpsed instruktsioonid, mida tema säilmetega teha

Jaanuaris paljastas Doherty, kellel diagnoositi 2015. aastal rinnavähk, oma taskuhäälingusaates „Let’s Be Clear“, et soovib, et tema lähedased segaksid tema tuha kokku muu „loodusliku materjaliga“.

„Ma tahan, et (mu säilmed - toim.) segataks mu koera omadega, ja ma tahan, et need segataks ka mu isaga. Ma ei taha, et mind maetaks ega kremeeritaks,“ ütles 90ndate megastaar toona. Doherty tegi ka pakkumise, et tema ja tema isa kokku segatud tuhad puistataks laiali California osariigis asuvas Malibus, kus isa ja tütar veetsid aastate eest kvaliteetaega. Samuti ei tahtnud näitleja välistada ka seda võimalust, et tema säilmeid kasutataks puu kasvatamiseks.

Doherty jäi heaks sõbraks hittsarjade „Charmed“ ja „Beverly Hills, 90210“ kaasnäitlejatega ning suhtles nendest kõige lähedamastega kuni surmani. Kuigi Dohertyt sooviks arvatavasti ära saatma minna sadu inimesi, siis näitlejatar ise avaldas soovi, et tema ärasaatmine oleks võimalikult tagasihoidlik.

„Ma arvan, et kohale tuleks palju inimesi, keda ma tegelikult ei tahaks oma matustel näha. Ma ei taha neid sinna, sest nende ilmumise taga ei pruugi olla parimad kavatsused. Näiteks ei meeldinudki ma neile tegelikult ja mul pole selle vastu midagi, sest arvatavasti võisin ma ka selleks põhjust anda. Aga siis nad tuleksid kohale, kuna nad ei taha jääda halba valgusesse ja tahavad olla poliitiliselt korrektsed,“ mõtiskles Doherty pool aastat tagasi.

„Ma ei taha seda, et need inimesed tulevad minu matustele ja nutavad, aga tegelikult privaatselt on õnnelikud, et see bitch on surnud,“ selgitas ta.

Eelmisel aastal läks Doherty pöördumatult tülli oma toonase abikaasa Kurt Iswarienkoga. Näitlejatar nõudis lahutust, sest tema andmetel oli tema abikaasa naise terviseprobleemide ajal käinud teda paar aastat petmas. Doherty süüdistas Iswarienkot aja venitamises, sest lahutuse korral nõudis näitlejatar kohtu kaudu oma ekskaasalt kopsakat igakuist toetust. Doherty selgitas, et soovib iga kuu saada üle 15 000 USA dollari seetõttu, et ta ei saa halva tervise tõttu tööd teha ning tema ainus sissetulek sõltub sellest, et kui palju näidatakse tema vanu hittsarju erinevatel voogedastusplatvormidel.