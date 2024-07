KUUM KLÕPS | 66-aastase Sharon Stone’i paljastav pesufoto tekitab lahkhelisid

Pildil on näha, et Stone kannab punast värvi pitspesu ning lillega kaunistatud kingi. Täpselt nagu filmis on ta jalad risti ning ta vaatab tõsise ilmega kaamera poole. Põhjus, miks 66-aastane Stone just nüüd sellise foto postitas, on ebaselge.

Foto juurde kuuluvas kommentaariumis on rahva arvamused kaheks läinud. On neid, kes kiidavad Stone’i julgust ning imetlevad tema imelist figuuri, mida ta on terve elu suutnud säilitada. Samas on ka neid, kes ei mõista 66-aastase näitlejatari soovi paljastavaid pilte kogu maailmaga jagada.

„Ma ei tea, miks te viimasel ajal selliseid pilte postitate. Sharon on ajatu, stiilne ja tõeline artist. Ta on palju enamat kui lihtsalt keha,“ kritiseerib üks Stone’i austaja. „Sa ei peaks seda tegema,“ leiab ka teine fänn. „Ära ole Madonna!“ ja „Sa peaksid vananema väärikalt!“ on ka teised arvamused, mida on avaldatud.