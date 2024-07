Erich Krieger on õnnelikus abielus taltsaks muutunud: mees ilma naiseta ei ole mingi mees. Sellest pole asja!

Laulja Erich Krieger, kes tähistas hiljuti 63. sünnipäeva, on aastatega sarved maha jooksnud ja taltsaks muutunud, kuid naisi pole ta täielikult tundma õppinud senini: „Olen juba arvanud, et oskan naistega ümber käia, et see on nagu kodutee, mis on tuttav, aga ikka tuleb ootamatuid käänakuid vahele.“