Kas Eurovisioni ei saagi toimuda Šveitsis? Sealne erakond soovib takistada lauluvõistluse korraldamist

Šveits sai õiguse korraldada maailma suurimat muusikaüritust pärast seda, kui nende tänavune esindaja Nemo triumfeeris Rootsis Malmös looga „The Code“. Zürich, Genf, Bern ja Basel on kõik esitanud taotluse Eurovisioni korraldamiseks, kuid siiani pole sealne ringhääling avalikustanud, et millises linnas võistlus toimuma hakkab. On lubatud, et otsus tehakse hiljemalt augusti lõpuks.

Kristlik-konservatiivne Šveitsi Föderaaldemokraatlik Liit (EDU) on aga teatanud, et püüab kasutada riigi poliitsüsteemi, et korraldada kohalikke rahvahääletusi taotluse esindanud linnades. Hääletusega uuritaks seda, et kas rahvas on üldse nõus sellega, et kohalikud linnavalitsused taotlevad rahalist toetust suurürituse korraldamiseks.