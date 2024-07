KLÕPS | „Palju on vahepeal muutunud, aga...“ Teet Margna ja tema tütar jagasid südamlikku hetke

Video alla kirjutas Viljandist pärit saatejuht: „Nagu aastal 2017 sõidame taas Viljandisse. Palju on vahepeal muutunud, aga laul on sama hea kui siis.“

2023. aasta kevadel eetris olnud TV3 saates „Salalaul“ tuli lugu „Think of You“ samuti esitusele. Toona üllatas Teetu kauni kantrilooga tema tütre kõrval ka lauljatar Hanna-Liina Võsa. Etteaste ajal jooksis taustal samuti autos 2017. aastal ülesfilmitud klipp isast ja tütrest, mis tõi Teedul pisarad silma.

Martine meenutas saates „Salalaul“ nende erilist hetke: „See on minu ja isa laul. Mäletan, viis-kuus aastat tagasi suvel sõitsime autos Viljandi folgi poole ja laulsime seda. See kuidagi oli meil mõlemal peas ja isa võttis kaamera välja ja ütles, et nüüd teeme video.“