ÜLEVAADE | „Inimesed oskavad elust rõõmu tunda!“ Kodumaiste staaride uskumatud sekeldused suvistelt festivalidelt

Tulus valuutatehing tulevase rokkstaariga

Rokkmuusik Mihkel Raud (55): „Ma sain oma esimese välismaise festivali kogemuse 1988. aastal, kui sõitsime Singer Vingeriga Soome esinema. Ühtlasi oli see mu esimene välisreis vist üldse. Läksime Provinssirocki festivalile Seinäjokile, kus inimesed telkisid, bändid esinesid ja kõik oli väga põnev. Kurioosseks muutus reis aga tagantjärele. Nimelt – läksime Tallinnast Georg Otsa nimelise laevaga Helsingisse. Festivalikorraldaja oli sättinud asja nii, et ööbisime Helsingis ja hommikul võeti meiega sama bussi peale Vantaa lennujaamast üks Ameerikast saabunud ansambel. See ansambel oli Red Hot Chili Peppers, kes ei olnud veel nii populaarseks saanud, nagu praegu on, aga meie Singer Vingeriga sõitsime koos nendega samas bussis neli tundi festivalile. Istusin bassist Flea taga ja ajasime juttu. Tegin bussis bändi solisti Anthony Kiedisega ka oma senise elu kõige soodsama valuutatehingu. Laias laastus oli ju Singer Vinger Nõukogude Liidu bänd, sest Eesti ei olnud veel vaba. Ja Kiedis tahtis omandada Nõukogude Liidu rahatähti. Mul oli taskus kolmerublane. Tema tõmbas välja kümme Soome marka ja küsis, kas on piisav. See oli rohkem kui piisav ja nii valuutatehing toimus. Saada kolme rubla eest kümme marka oli äge!