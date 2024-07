Genka viimase aja skandaalidest: on nõme, kuidas osad „meediategelased“ hetkel kuritarvitavad kiusamise terminit

Nädalavahetuse Pärnus veetnud ning sealhulgas ka Beach Grindi külastanud räppar tõdeb X’is (endises Twitteris - toim.), et hiljutised väljaütlemised on hakanud devalveerima sõna „kiusamine“ tähendust. „See on nõme, kuidas osad „meediategelased“ hetkel kuritarvitavad terminit „kiusama“,“ kirjutas Genka, kodanikunimega Henry Kõrvits.

„Hetkel on see nagu poks, kus flexides kutsud vastase välja, saad paar maksakat sisse ja siis nutad, et sind kiusatakse! Kiusamine on päris probleem! Ärge devalveerige selle sõna tähendust!“ teatas ta sotsiaalmeedia vahendusel. Artisti postitus on artikli ilmumise hetkeks saanud täpselt 300 meeldimist. Ühtegi avaliku elu tegelase nime Genka oma postituses ei maininud.