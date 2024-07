Äge idee! Rakvere bussijaamast saab üheks õhtuks ööklubi

Funkfesti asutaja Johannes Pihlak põhjendas, et lisaks põhiprogrammile tuleb hoida värskust ka järelprogrammis. „Bussijaamast ööklubi teha - ei saaks öelda, et see on mu lapsepõlveunistus. Aga huvitava ideena tundus see kohe, kui järelpeo võimalike asukohtade peale mõtlesime,“ selgitas Pihlak.

Bussijaama haldava T grupi kommunikatsioonijuht Kadriann Raud ütles, et bussijaamades on varemgi pakutud muusikalisi elamusi ja suurejoonelisi festivale. „Kõik see muudab bussijaamades viibimise meeldivamaks ning kutsub inimesi rohkem kasutama ühistransporditeenuseid,“ lisas Raud.

Ta lisas, et on igati tervitatav anda inimestele võimalus vaadata bussijaama teise nurga alt ja koheselt oldi nõus andma ruume linnarahvale pidutsemiseks. Raud kinnitas, et ükski buss peo tõttu väljumata ei jää.

Peo tõttu tekib aga hoopis üks öine väljumine bussijaamast juurde, sest festivali tarbeks käima pandud bussidest, mis Tallinnast ja Tartust inimesed kohale toovad, väljub üks pealinna suunal just järelpeo paigast kell kolm öösel.

Bussijaamast saab klubi vaid üheks õhtuks. Eraldi pileteid sinna ei müüda, sisse pääseb üksnes Rakvere Funkfesti piletiga.

Rakvere Funkfest toimub juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel, kus astuvad üles kodumaised artistid nagu Haldi & ans Flamingo, Arg Part ja The Teps.

Traditsioonilise eriprojekti 13-liikmelises bändis laulavad Michael Jacksoni tuntumaid hitte aga ALIKA, Norman Salumäe ja MARTA LOTTA. Festivalil astub bändiga üles ka Liis Lemsalu, kes oma repertuaari spetsiaalselt funki-rütmidesse on seadnud.

Piletid ja lisainfo on leitav aadressilt www.funkfest.ee