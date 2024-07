Laulupeo tõttu hiljem! Õllesummer 2025 kuupäevad on kinnitatud

Suure ja võimsa tagasituleku sooritanud festival õigustas end kümnete tuhandete uute ja vanade fännide seas täielikult. „Sellist rahva festivali oli meil väga vaja ja me oleme rõõmsad teatamast, et suur pidu tuleb ka järgmisel aastal ja hakkab toimuma igal aastal juulis,“ kinnitas Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson. „Latt on seatud kõrgele ja proovime järgmisel aastal teha veelgi võimsama festivali,“ lisas Jantson.