FOTO | Õudne juhtum: Nicolas Cage’i poega süüdistatakse oma ema peksmises

Ka Los Angelese politsei pressiesindaja kinnitas, et Nicolas Cage’i poeg Weston Cage arreteeriti möödunud nädalal paar kuud tagasi toimunud kallaletungi tõttu, mille käigus ta olevat peale kahe inimese peksmise üht kannatanut ka surmava relvaga ründas. Weston vabastati veidi pärast vahistamist 150 000-dollarise kautsjoni vastu.

Westoni ema, Ameerika näitlejanna Christina Fultoni sõnul kutsusid Westoni sõbrad ta saatuslikule sündmuspaigale, sest Westonil oli toona vaimne kriis, teda kimbutas maniakaalne episood. Fulton püüdis maniakaalse raevu küüsis olnud Westonit rahustada, kuid seepeale poeg hoopis ründas teda, tekitades emale raskeid vigastusi, vahendab Page Six.

Vasakul pildil on Nicolas Cage koos oma pojaga, paremal Christina Fulton pärast saatuslikku intsidenti.

„Kavatsen hoolitseda selle eest, et mu poeg saaks kogu vajaliku toetuse,“ kinnitas Christina Fulton.

Pressiteates väljendas Fulton pettumust iseendas kui emas, sest ta polnud Westonit juba varem vaimse tervise uuringutele viinud. Fulton tundis, et ka võimud ei pööranud tema poja vaimsele tervisele tähelepanu, kui ta vahistasid.

Weston Cage on juba üsna kriminaalne ajalugu. 26-aastaselt peeti ta kinni joobes juhtimise eest. Lisaks esitati talle 2011. aastal süüdistus koduvägivallas.

Praegu on Nicolas Cage koos endast 30 aastat noorema Riko Shibataga, kellega ta abiellus 2021. aastal. Shibata on Cage’i viies abikaasa. Paaril on ühe-aastane tütar August Francesca Coppola Cage.