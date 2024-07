SÄUTSUMÖLL | „Ootame siis, millal Epler välja visatakse.“ Ekrelase meelas musipilt on pannud netirahva korralikult kihama

Rain Epleri festivalil tehtud musifoto on pakkunud internetirahvale palju nalja ja kõneainet, kuna kõnealune foto on vastuolus EKRE väärtustega. Siiski leidus ka inimesi, kes väitsid, et tänu praegusele skandaalile meeldib neile nüüd Epler hoopis rohkem kui enne.