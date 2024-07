KLÕPS | Uus kuum paar? Johnny Deppi värske silmarõõm on temast mitukümmend aastat noorem Vene modell

„Kariibi mere piraatide“ staar Johnny Depp (61), on allika väitel oma eluga edasi liikunud kaks aastat pärast kõmulist kohtuprotsessi eksnaise Amber Heardiga. Deppi uueks silmarõõmuks on väidetavalt venelanna Yulia Vlasovaga, kes töötab modelli ja kosmeetikuna. Deppi ja Vlasovat on paari aasta jooksul mitmeid kordi avalikult koos aega veetmas nähtud.