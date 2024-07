Selgusid Armin van Buureni aasta megasõu üllatuskülalised: lavale tulevad ka Darude ja Syn Cole!

Miss Monique on hetkel üks kuumimaid nimesid tantsumuusikamaailmas, ta on Ukraina päritolu DJ, produtsent ja plaadifirma omanik, kel on üle 200 miljoni kumulatiivse vaatamise Youtube keskkonnas ja üle 800 000 igakuise Spotify kuulaja.

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren on Hollandi DJ ja produtsent, sündinud 25. detsembril 1976. Alates 2001. aastast juhib ta iganädalast raadiosaadet „A State of Trance“ (ASOT), mis jõuab ligi 40 miljoni kuulajani 84 riigis üle 100 raadiojaama kaudu. Ta on valitud maineka DJ Magi Top100 tabelis viiel korral parimaks DJ-ks ning 2023. aastal oli ta viiendal kohal. 2013. aastal esines ta esimese soolo-DJ-na Madison Square Gardenis, millest sai tema karjääri üks tipphetki. Armin van Buuren on tuntud mitte ainult DJ-na, vaid ka eduka produtsendina. Tema albumid, sealhulgas „76“ (2003), „Shivers“ (2005), „Imagine“ (2008), „Mirage“ (2010), „Intense“ (2013) ja „Embrace“ (2015) on saavutanud suurt edu. „This Is What It Feels Like“ singel tõi talle Grammy auhinna nominatsiooni. Tema muusikat iseloomustavad mitmekülgsus ja piireületav stiil.