Perekond kardab vanima Kardashiani õe pärast: kas kuulus trummar on naise maailma eest ära peitnud?

Sügisel oma esimese ühise lapse saanud paar figureerib minimaalselt naise perekonnast rääkivas tõsielusaates „Kardashians“ ning nüüd on allikad paljastanud, et mis selle taga on. Väidetavalt proovis Travis nende kooselu alguses lõigata perekonnast välja Kourtney eelmise elukaaslase Scott Discki, kellega tõsielustaar sai kolm last. Nii, kui trummar sai aru, et Kardashianite ja Scotti suhe on vankumatu, otsustas ta Kourtney vaikselt oma perekonnast lahti muukida.