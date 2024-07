KLÕPS | Jälle rinnad paljad! Kanye Westi naine Bianca Censori ilmus tänavale trussikutes

Kanye Westi abikaasa, kes on tuntud selle poolest, et käib ringi väga paljastavates riietes ning peaaegu alasti, näib olevat läinud täielikult üle piiri ning oli esmakordselt peaaegu alasti. Bianca Censori on läinud provokatiivsetest riietest peaaegu üldse mitte millegi kandmiseni. Allpool oleval pildil on ta sõna otseses mõttes oma rinnad kõigile vaatamiseks välja pannud püüdes neid vaid õrna looriga katta.