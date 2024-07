Juba sel reedel Pärnus: nublu Poco live & Elina Nechayeva kvartett

Elina Nechayeva on erakordse hääle ning kihvti lavakarismaga ooperilaulja. Nechayeva saavutas rahvusvahelise tuntuse, kui esindas Eestit 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga „La Forza“. Naine on tuntud oma mitmekülgsuse poolest, suutes esitada nii klassikalist ooperirepertuaari kui ka popmuusikat. SUME veiniõhtul esitab Elina Nechayeva koos kvartetiga kauneid lugusid repertuaarist, mis hõlmab nii rahvusvahelisi klassikapärle kui kodumaiseid kauneid meloodiaid.

SUME Veiniõhtu on rohkem kui lihtsalt kontsert – see on elamus, kus kohtuvad kaunis atmosfäär, hea muusika ja kvaliteetne vein. Õhtut rikastavad Nautimuse veiniteadjad ja sommeljeed, kes pakuvad parimaid veine, sobitades iga sõõmu suvise õhkkonna ja kauni muusikaga. Esindatud on parimad veinid nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Hispaaniast. SUME veiniõhtu toimub reedel, 19. juulil Pärnus Villa Ammenda aias.