ENNE JA NÜÜD | Mis on saanud „Beverly Hills, 90210“ staaridest? Ekraanipartnerite surmadest raputatud näitlejad pole karjääridele hoogu sisse saanud

Paljud 90ndate hittseriaalid on taaselustatud uusversioon näol, kuid „Beverly Hills, 90210“ teeb selles statistikas teistele ära. Legendaarseks saanud noorteseriaali ei taaselustatud vaid ühe korra, vaid sellest on sündinud lausa kaks uusversiooni. Mis on aga hittseriaali esialgse versiooni staaridest tänaseks saanud?