ÜLEVAADE | Michael Schumacheri venna kapist väljatuleku tõttu on tema pere taas pildil. Vaata, kuidas on võidusõidulegendi perel läinud

Paljude arvates kõigi aegade parima võidusõitja Michael Schumacheri elu on alates kohutavast suusaõnnetusest varjanud saladuseloor ning tema perekond on avaldanud väga vähe detaile tema seisundi kohta. Samal ajal varjutas Michaeli edu tema venda Ralfi, kes ei suutnud aastaid oma seksuaalsust avaldada, kuni ta lõpuks eelmisel nädalavahetusel sotsiaalmeedias teatas, et on suhtes mehega. Tema avaldus on tõmmanud Schumacherid taas tähelepanu keskpunkti.