Lauri Saatpalu viidi kiirabiga EMOsse: hommikul ei saanud püstigi – täis karussell!

„Kui viimane liiter töörahva higi ja pisaraid tilgutist mu veeni mulksus, küsisin tohtriproualt, et mis kurat see oli. Eesti keeles olla see lihtsalt peapööritus,“ selgitab Dagö ninamees. Peapööritus ehk vertiigo on haiguslik aisting, mille käigus tajutakse tegelikkuses mitteesinevat pöörlemist, kõikumist ja/või vajumist.