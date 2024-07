David Beckham on naabrid vihale ajanud: endise jalkastaari hobi võib ohustada nende tervist

Kuigi pealtnäha on tegemist armsa hobiga, siis naabrite arvates on mesitarude tegelik eesmärk hoida uudishimulikud sissetungijad Beckhami enam kui 14 miljoni euro maksva häärberi hoovist eemal. Probleemi poleks, kui need tarud asuksid David ja Victoria Beckahmi enda hoovis, vaid need on pandud suure krundi servale, kust liiguvad mööda ka nende naabrid.

Lähedal elavata inimeste sõnul on tarud püstitatud ohutusreegleid rikkudes ja nad kardavad, et satuvad mesilaste rünnaku ohvriks. „Ta püüab panna inimesi seda teed vältima. Miks ta muidu asetab pesad sealt lähedalt mööduvale teerajale nii lähedale, kui tal on kaks massiivset põldu majast põhja ja lõuna poole?“ mõtiskles üks kohalik Daily Mailile.

Naabrid arvavad, et kuulsal perekonnal on hirm, et võõrad käivad nende valdusi vaatamas ja uudishimu rahuldamas. „On naljakas, et nad (Beckhamid - toim.) arvavad, et kohalike jaoks on nad koguaeg suureks kinnisideeks. Me ei tee seda, meid absoluutselt ei huvita see, mida nad teevad seal. Nende suhtumine näitab seda, kui enesekesksed nad tegelikult on,“ leiab naaber.

Ka Briti mesinike liit on teinud soovituse, et mesitarusid ei tohiks paigutada naabri kinnistu ega avalike teede lähedusse.