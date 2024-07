SÄUTSUMÖLL | „Nad just võitsid olümpia!“ Mongoolia koondise paraadvorm tekitas hämmastust

X (Twitter) on läinud keema Mongoolia olümpiakoondise vormi peale ning pilte ja videoid rõivaste tutvustusest on vaadatud sadu tuhandeid kordi. Ulaanbaatarist pärit moekunstnikud Michel ja Amazonka disainisid Mongoolia sportlastele kostüümikomplektid, millega osaletakse Pariisi olümpiamängude ava- ja lõputseremoonial. Sotsiaalmeedias saavad idamaiste motiividega olümpiarõivad ohtralt kiidusõnu. Osade kasutajate sõnul on need lummav sulam moest, kultuurist ja ilust. Mongoolia olümpiakomitee sõnul võttis ühe komplekti valmistamine keskeltläbi 20 tundi.