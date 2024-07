Piraadilaev Victoria on á la carte’i ja peosaale pakkuv elamuslaev-restoran, mis kingib külalistele unustamatu toiduelamuse ja külastuskogemuse.

Piraadilaev on kohtumispaik, kuhu võib julgesti tulla ka suurema seltskonnaga. Olgu pulm, sünnipäev või firmapidu, mõnus õhkkond ja kordumatu toiduelamus on igal juhul garanteeritud. Oma isemoodi atmosfääriga sobib see hästi ka kõiksugusteks teemapidudeks.