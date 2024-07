Palju õnne! Saatejuht Katrin Lust sünnitas pisitütre, kes sai endale kauni nime

„Taastun keisrilõikest. Kõik läks hästi ja olen siin Pelgulinnas parimates kätes. Ma vist ikka nii paha inimene pole, sest keegi kuskil on mind väga hoidnud ja endalegi uskumatu, et olen nüüd 2 tütre ema,“ sõnab Katrin Lust õnnelikult Kroonikale. Tütrele pandi eriti kaunis nimi - Gloria!

Katrini ja Oliveri esimene tütar Olivia sündis kaks aastat tagasi 24. märtsil. „Iga hetk Oliviaga on olnud sõnulseletamatult ilus. Maailm saab justkui uue mõtte ja uued värvid. Huvitav on see, et nii väike inimene õpetab mulle juba nii palju. Kõik see varasem närveerimine tundub mõttetu, oskan nüüd eraldada olulise ebaolulisest. Olen tütre eest väga tänulik ja praegu tundub, et mind ootavad ees elu põnevaimad ajad,“ rääkis Lust.