Maris Järva kummalisest tervisemurest: arst ütles, et ära kujuta ette!

Hiljuti pidi raadiohääl Maris Järva uuendama oma autojuhilube, mille jaoks läbis ta uuesti tervisekontrolli. Raadiohääl rõõmustas, et midagi hullu tema arstlikus kontrollis välja ei tulnudki, kuigi ta arvas, et tal võivad esineda kuulmisprobleemid.

„Lihtsalt mingis olmesituatsioonis või müra sees, kui on vaja kuulda, mida näiteks telekas konkreetselt räägitakse, siis mul on tunne, nagu ma ei kuuleks. Tahan kogu aeg kõvemaks ja „teravamaks“ panna. Aga arst ütles, et sellega on kõik korras, ära kujuta ette!“