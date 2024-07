FOTOD | Ka tähtis päev ei toonud abielupaari kokku: Jennifer Lopez veetis teise pulma-aastapäeva hoopis koos oma mänedžeriga

Esimesed märked sellest, et Jenniferi ja Beni liidus on rasked ajad tekkisid maikuus. Siis kirjutas välismeedia, kuidas kuulus Hollywoodi paar püüab abielu mõõnaperioodiga hakkama saada. Toona kajastasid uudised ka seda, et Ben enam paari ühises häärberis ei peatu ja Jennifer on käinud endale uut maja otsimas. Hiljem selgus, et Ben olevat nende ühisest kodust välja kolinud ajal, mil Jennifer Euroopas reisil käis.