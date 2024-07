RÕÕMUS UUDIS | Julia Robertsi vennatütar Emma Roberts alustab uut elu

Cody John on samuti näitleja, aga võrreldes Robertsiga Hollywoodis alles karjääri alguses. Näitleja Julia Robertsi venna Eric Robertsi tütar Emma pole varem abielus olnud. Küll on tal aga kolmeaastane poeg Rhodes suhtest näitljeja Garret Hedlundiga. Emma on suhtes olnud ka seriaalide „American Horror Story“ ja „Dahmer“ näitleja Evan Petersiga.