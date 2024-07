Vanilla Ninja läheb uuesti välismaale: Saksamaal esinetakse lausa kahele miljonile silmapaarile!

Sel reedel uut lugu „Sting of a Scorpion“ esitlevad ninjatüdrukud on alates 2022. aasta kevadest tegutsenud koosseisus Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder ja Kerli Kivilaan. Viimane liitus pärast seda, kui tema õde Kerli ja ansambli originaalkoosseisus osalenud Katrin Siska otsustasid Vanilla Ninjas osalemisest loobuda. Nullindate lõpus pausile läinud bänd tegi ametliku tagasituleku 2020. aasta sügisel ning pärast seda on vaikselt tegutsetud.

Täna teatasid olemasolevad bändiliikmed, et pärast uue singli avaldamist ootab neid Saksamaal üks viimaste aastate tähtsamaid esinemisi. Võib arvata, et aastaid just sealsetes muusikaedetabelites möllanud rokitšikid on endiselt sakslaste seas kõrges hinnas.

„Me oleme enam kui ekstaasis, et saame teile teatada, et esitame oma uut singlit „Sting of a Scorpion“ juba sel pühapäeval legendaarses ZDFi meelelahutusaates „Fernsehgarten“,“ teatas bänd Instagrami vahendusel. Tegemist on isegi Guinessi rekorditeraamatusse kuuluva show’ga - tegemist on kõige pikemat aega eetris olnud vabaõhus filmitava meelelahutussaatega. ZDF on seda tootnud järjepidevalt juba 38 suve järjest. „Igal nädalavahetusel jälgib „Fernsehgartenit“ 2 miljonit vaatajat,“ teavad ninjatüdrukud öelda.

Instagrami postituse alla on jäetud kümneid saksakeelseid kommentaare, kus juubeldatakse peagi saabuva kontserdi üle. Nii mõneski neist ei suudeta uskuda, et ninjatüdrukud on üle 15 aasta tagasi nende kodumaal.